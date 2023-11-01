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  4. Директор Интера: «Лукаку исчез и не отвечал на звонки»
Италия
01 ноября 2023, 12:36 |
540
0

Директор Интера: «Лукаку исчез и не отвечал на звонки»

Аузилио рассказал о трансферной сагу Ромелу Лукаку летом 2023 года

01 ноября 2023, 12:36 |
540
0
Директор Интера: «Лукаку исчез и не отвечал на звонки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о трансферной саге бельгийского нападающего Ромелу Лукаку летом 2023 года:

«Ромелу Лукаку? Переговоры могут заходить в тупик, но всегда должно быть уважение. Если кто-то исчезает и даже не отвечает на телефонные звонки... Это недопустимо. Переговоры с «Челси» сорвались 8 июля, спустя несколько дней наших попыток дозвониться до Лукаку».

В итоге летом 2023 года 30-летний Ромелу Лукаку присоединился к римской «Роме», в составе которой уже провел 11 матчей, отметившись 8 забитыми голами.

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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Пьеро Аузилио Ромелу Лукаку Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рома Рим
Источник Фабрицио Романо
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