Директор Интера: «Лукаку исчез и не отвечал на звонки»

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о трансферной саге бельгийского нападающего Ромелу Лукаку летом 2023 года:

«Ромелу Лукаку? Переговоры могут заходить в тупик, но всегда должно быть уважение. Если кто-то исчезает и даже не отвечает на телефонные звонки... Это недопустимо. Переговоры с «Челси» сорвались 8 июля, спустя несколько дней наших попыток дозвониться до Лукаку».

В итоге летом 2023 года 30-летний Ромелу Лукаку присоединился к римской «Роме», в составе которой уже провел 11 матчей, отметившись 8 забитыми голами.