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Испания
01 ноября 2023, 12:19 | Обновлено 01 ноября 2023, 12:45
646
0

Барселона интересуется партнером Довбика и Цыганкова

Савио может стать игроком каталонского гранда

01 ноября 2023, 12:19 | Обновлено 01 ноября 2023, 12:45
646
0
Барселона интересуется партнером Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Каталонская «Барселона» летом 2024 года хочет усилить левый фланг нападения, и одной из целей «сине-гранатовых» является вингер «Жироны» Савио Морейра, сообщает испанское издание Sport.es.

19-летний бразилец идеально вписывается в стратегию развития «Барселоны», ведь он молод и способен прогрессировать. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Савио в 20 миллионов евро.

В этом сезоне левый нападающий «Жироны», права на которого принадлежат «Труа», другому клубу City Group, провел 11 матчей в Ла Лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктор Цыганковым они образовали великолепную линию нападения, которая является одной из главных причин того, что «Жирона» забила больше всего голов в этом розыгрыше чемпионата Испании (25, как и у «Барселоны»).

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Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.es
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