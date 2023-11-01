Барселона интересуется партнером Довбика и Цыганкова

Каталонская «Барселона» летом 2024 года хочет усилить левый фланг нападения, и одной из целей «сине-гранатовых» является вингер «Жироны» Савио Морейра, сообщает испанское издание Sport.es.

19-летний бразилец идеально вписывается в стратегию развития «Барселоны», ведь он молод и способен прогрессировать. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Савио в 20 миллионов евро.

В этом сезоне левый нападающий «Жироны», права на которого принадлежат «Труа», другому клубу City Group, провел 11 матчей в Ла Лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктор Цыганковым они образовали великолепную линию нападения, которая является одной из главных причин того, что «Жирона» забила больше всего голов в этом розыгрыше чемпионата Испании (25, как и у «Барселоны»).