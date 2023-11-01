Директор Интера: «Трансфер Павара был одним из самых сложных в моей жизни»
Аузилио рассказал о трудностях в переговорах с «Баварией»
Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о трудностях в переговорах с мюнхенской «Баварией» по трансферу французского защитника Бенжамена Павара:
«Сделка по Бенжамену Павару была одной из самых сложных в моей карьере. Это было действительно очень трудно. «Бавария» имела очень устойчивую позицию, они не хотели продавать его».
27-летний Бенжамен Павар присоединился к «Интернационале» летом 2023 года, когда клуб заплатил за него «Баварии» 30 миллионов евро. Француз уже успел провести за клуб 8 матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел.
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