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Италия
01 ноября 2023, 12:01 | Обновлено 01 ноября 2023, 12:26
303
0

Директор Интера: «Трансфер Павара был одним из самых сложных в моей жизни»

Аузилио рассказал о трудностях в переговорах с «Баварией»

01 ноября 2023, 12:01 | Обновлено 01 ноября 2023, 12:26
303
0
Директор Интера: «Трансфер Павара был одним из самых сложных в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о трудностях в переговорах с мюнхенской «Баварией» по трансферу французского защитника Бенжамена Павара:

«Сделка по Бенжамену Павару была одной из самых сложных в моей карьере. Это было действительно очень трудно. «Бавария» имела очень устойчивую позицию, они не хотели продавать его».

27-летний Бенжамен Павар присоединился к «Интернационале» летом 2023 года, когда клуб заплатил за него «Баварии» 30 миллионов евро. Француз уже успел провести за клуб 8 матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел.

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Источник Фабрицио Романо
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