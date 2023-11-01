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  4. Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 11:32 |
439
2

Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»

Президент «Динамо» Киев выразил соболезнования в связи со смертью Артема Франкова

01 ноября 2023, 11:32 |
439
2
Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
ICTV. Артем Франков

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выразил соболезнования в связи со смертью легендарного украинского журналиста и главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова:

«С большой грустью вся футбольная Украина встретила сегодня ночью известие о смерти талантливого, выдающегося футбольного журналиста Артема Франкова.

На статьях Артема в его детище, знаменитом журнале «Футбол», выросло целое поколение футбольных болельщиков. Он умел рассказать о футболе как никто другой, иногда видел на футбольном поле то, что не замечали даже профессионалы, посвятившие футбольному ремеслу целую жизнь.

Все, кто знал Артема лично, помнят его как человека очень эрудированного, причем не только в футбольной тематике, он имел широкий кругозор и богатые знания. Коллеги называли его ходячей энциклопедией, он всегда имел ответы на любые вопросы.

Человек, который больше всего любил свое дело и был предан ему до последних дней – в новых экономических и военных условиях Артем и его соратники продолжали на энтузиазме выпуск знаменитого журнала «Футбол». Его жизнь оборвалась слишком рано...

От имени всех динамовцев и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Артема, всем его родным и близким. Пусть земля будет пухом, а память в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил».

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Игорь Суркис Артем Франков Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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MrStepanovM .
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Андрей Залищук
аж не віриться, світла пам'ять...
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