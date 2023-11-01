Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известный актер изобразил Дэвида Бекхэма на Хэллоуин
Major League Soccer
01 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 11:32
247
0

ФОТО. Известный актер изобразил Дэвида Бекхэма на Хэллоуин

Дуэйн Джонсон выбрал интересный образ

01 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 11:32
247
0
ФОТО. Известный актер изобразил Дэвида Бекхэма на Хэллоуин
Инстаграм Дуэйна Джонсона

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон изобразил бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма на Хэллоуин.

«120-килограммовый Бекхэм. №7 на поле, №1 в твоем сердце. Счастливого Хэллоуина, друзья!», – написал Джонсон в соцсетях.

«Мне показалось, что я смотрю в зеркало. Выглядишь круто, чувак. Возможно, тебе нужна майка побольше!», – прокомментировал образ Бекхэм.

По теме:
Теннисиста топ-10 оштрафовали на €450 тысяч за нападение на бывшую девушку
ФОТО. Холанд поздравил Месси с получением 8-го Золотого мяча
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Дэвид Бекхэм фото lifestyle Хэллоуин
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
Футбол | 01 ноября 2023, 06:55 4
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии

Акор Адамс из французского «Монпелье» имеет в своем активе 36,5 баллов

Умер спортивный журналист Артем Франков
Футбол | 01 ноября 2023, 00:48 21
Умер спортивный журналист Артем Франков
Умер спортивный журналист Артем Франков

Ушел из жизни главный редактор журнала Футбол

Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 31.10.2023, 13:10
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
ВИДЕО. Лучшие футбольные мемы №3
Футбол | 01.11.2023, 10:41
ВИДЕО. Лучшие футбольные мемы №3
ВИДЕО. Лучшие футбольные мемы №3
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 01.11.2023, 09:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
30.10.2023, 09:18 6
Бокс
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 39
Футбол
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем