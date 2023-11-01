ФОТО. Известный актер изобразил Дэвида Бекхэма на Хэллоуин

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон изобразил бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма на Хэллоуин.

«120-килограммовый Бекхэм. №7 на поле, №1 в твоем сердце. Счастливого Хэллоуина, друзья!», – написал Джонсон в соцсетях.

«Мне показалось, что я смотрю в зеркало. Выглядишь круто, чувак. Возможно, тебе нужна майка побольше!», – прокомментировал образ Бекхэм.