Major League Soccer01 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 11:32
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ФОТО. Известный актер изобразил Дэвида Бекхэма на Хэллоуин
Дуэйн Джонсон выбрал интересный образ
01 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 11:32
247
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Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон изобразил бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма на Хэллоуин.
«120-килограммовый Бекхэм. №7 на поле, №1 в твоем сердце. Счастливого Хэллоуина, друзья!», – написал Джонсон в соцсетях.
«Мне показалось, что я смотрю в зеркало. Выглядишь круто, чувак. Возможно, тебе нужна майка побольше!», – прокомментировал образ Бекхэм.
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