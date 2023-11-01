Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем

Главный тренер французского «Лиона» Фабио Гроссо впервые прокомментировал инцидент, который произошел перед матчем 10-го тура Лиги 1 с «Марселем»:

«То, что произошло, могло превратиться в трагедию. Это точно произошло для спорта и всех, кто его любит. Я искренне надеюсь, что это станет уроком. Я благодарен вам за всю вашу поддержку. Теперь фокусируемся и двигаемся дальше».

Напомним, перед матчем с «Лионом» болельщики «Марселя» устроили нападение на автобус гостей, разбив в нем стекла. От осколков пострадал главный тренер Фабио Гроссо, которому наложили 13 швов на лицо.