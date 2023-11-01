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  4. Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
Франция
01 ноября 2023, 11:24 |
195
3

Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем

Фабио Гроссо поблагодарил болельщиков за поддержку

01 ноября 2023, 11:24 |
195
3
Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
Twitter. Фабио Гроссо

Главный тренер французского «Лиона» Фабио Гроссо впервые прокомментировал инцидент, который произошел перед матчем 10-го тура Лиги 1 с «Марселем»:

«То, что произошло, могло превратиться в трагедию. Это точно произошло для спорта и всех, кто его любит. Я искренне надеюсь, что это станет уроком. Я благодарен вам за всю вашу поддержку. Теперь фокусируемся и двигаемся дальше».

Напомним, перед матчем с «Лионом» болельщики «Марселя» устроили нападение на автобус гостей, разбив в нем стекла. От осколков пострадал главный тренер Фабио Гроссо, которому наложили 13 швов на лицо.

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Лига 1 (Франция) Фабио Гроссо Лион Марсель - Лион чемпионат Франции по футболу Марсель
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Алекс 19
Марсель могут понизить в первую.лигу 
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-1
potemkin78
и чем это поможет футболу? 
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-1
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