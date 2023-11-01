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  4. ФОТО. Фаны кричали «Месси, Месси», Роналду им ответил
Саудовская Аравия
01 ноября 2023, 08:28 |
493
1

ФОТО. Фаны кричали «Месси, Месси», Роналду им ответил

Команда вышла в четвертьфинал Кубка

01 ноября 2023, 08:28 |
493
1
ФОТО. Фаны кричали «Месси, Месси», Роналду им ответил
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Кубка короля Саудовской Аравии болельщики команды «Аль-Иттифак» пытались зацепить лидера «Аль-Насра» Криштиану Роналду, скандируя «Месси, Месси» – Лионель как раз получил Золотой мяч.

Роналду в ответ приложил палец к губам и махнул фанам рукой, призывая их замолчать. Кричалки не помогли «Аль-Иттфаку», который проиграл со счетом 0:1.

Португалец результативными действиями не отметился, но команда вышла в четвертьфинал турнира.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лионель Месси
Источник Sport.ua
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