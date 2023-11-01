Саудовская Аравия01 ноября 2023, 08:28 |
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ФОТО. Фаны кричали «Месси, Месси», Роналду им ответил
Команда вышла в четвертьфинал Кубка
01 ноября 2023, 08:28 |
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В матче Кубка короля Саудовской Аравии болельщики команды «Аль-Иттифак» пытались зацепить лидера «Аль-Насра» Криштиану Роналду, скандируя «Месси, Месси» – Лионель как раз получил Золотой мяч.
Роналду в ответ приложил палец к губам и махнул фанам рукой, призывая их замолчать. Кричалки не помогли «Аль-Иттфаку», который проиграл со счетом 0:1.
Португалец результативными действиями не отметился, но команда вышла в четвертьфинал турнира.
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