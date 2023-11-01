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Кубок Испании
01 ноября 2023, 07:14 |
1014
0

Тренер Жироны: «Кубок – самый короткий путь к титулу. Игроки мотивированы»

Команда Цыганкова и Довбика начинает путь в Кубке Испании

01 ноября 2023, 07:14 |
1014
0
Тренер Жироны: «Кубок – самый короткий путь к титулу. Игроки мотивированы»
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду «Жирона» матчем против команды Сегунды «Сан Роке» начнет свой путь в Кубке Испании. Наставник Мичел считает, что в нынешнем сезоне команда может добиться успеха в турнире.

«Кубок, наверное, является самым коротким путем к титулу. Однако очень сложным. Нужно начать с победы в первом матче и двигаться дальше».

«Я вижу, что игроки очень мотивированы на Кубок, а нам хочется оставаться конкурентными и в кубковом турнире, где нужно только побеждать», – сказал Мичел.

В чемпионате Испании команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика делит с «Реалом» первое место.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Marca
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