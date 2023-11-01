Тренер Жироны: «Кубок – самый короткий путь к титулу. Игроки мотивированы»
Команда Цыганкова и Довбика начинает путь в Кубке Испании
В среду «Жирона» матчем против команды Сегунды «Сан Роке» начнет свой путь в Кубке Испании. Наставник Мичел считает, что в нынешнем сезоне команда может добиться успеха в турнире.
«Кубок, наверное, является самым коротким путем к титулу. Однако очень сложным. Нужно начать с победы в первом матче и двигаться дальше».
«Я вижу, что игроки очень мотивированы на Кубок, а нам хочется оставаться конкурентными и в кубковом турнире, где нужно только побеждать», – сказал Мичел.
В чемпионате Испании команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика делит с «Реалом» первое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный украинский тренер прокомментировал награждение Золотым мячем
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023