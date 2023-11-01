Испания01 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:30
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Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия
31 октября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании
01 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:30
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31 октября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании.
Сенсаций не зафиксировано. В следующий раунд пробились команды Лас-Пальмас, Альмерия (Ла Лига), Леванте, Эспаньол, Эйбар (2-й дивизион), Кастельон (3-й дивизион).
Другие матчи этой стадии пройдут 1 и 2 ноября.
Кубок Испании. 1/64 финала, 31 октября
- Вареа – Леванте – 0:3
- Менсахеро – Эспаньол – 0:2
- Касереньо – Кастельон – 2:3 (д.в.)
- Лорка Депортива – Эйбар – 0:4
- Манакор – Лас-Пальмас – 0:3
- Талавера – Альмерия – 0:2
Смотрите видеообзор матчей команд Ли Лиги.
Манакор – Лас-Пальмас – 0:3
Талавера – Альмерия – 0:2
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