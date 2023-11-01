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Испания
01 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:30
97
0

Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия

31 октября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании

01 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:30
97
0
Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия
Getty Images/Global Images Ukraine. Альмерия

31 октября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании.

Сенсаций не зафиксировано. В следующий раунд пробились команды Лас-Пальмас, Альмерия (Ла Лига), Леванте, Эспаньол, Эйбар (2-й дивизион), Кастельон (3-й дивизион).

Другие матчи этой стадии пройдут 1 и 2 ноября.

Кубок Испании. 1/64 финала, 31 октября

  • Вареа – Леванте – 0:3
  • Менсахеро – Эспаньол – 0:2
  • Касереньо – Кастельон – 2:3 (д.в.)
  • Лорка Депортива – Эйбар – 0:4
  • Манакор – Лас-Пальмас – 0:3
  • Талавера – Альмерия – 0:2

Смотрите видеообзор матчей команд Ли Лиги.

Манакор – Лас-Пальмас – 0:3

Талавера – Альмерия – 0:2

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Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Леванте Эспаньол Касереньо Кастельон Эйбар Лас-Пальмас Талавера Альмерия
Источник Sport.ua
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