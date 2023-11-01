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Италия
01 ноября 2023, 03:10 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:45
72
0

Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло

Кремонезе, Салернитана и Болонья вышли в 1/8 финала турнира

01 ноября 2023, 03:10 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:45
72
0
Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги и Андреа Пирло

31 октября состоялись три матча 1/16 финала Кубка Италии.

Кремонезе, Салернитана и Болонья вышли в 1/8 финала. Выбыли из турнира Читтаделла, Сампдория, Верона.

При этом Салернитана под руководством Филиппо Индзаги разгромила Сампдорию (4:0), которую возглавляет Андреа Пирло.

Еще 5 матчей раунда пройдут 1 и 2 ноября. 8 победителей выйдут на топ-8 команд Серии A.

Кубок Италии. 1/16 финала, 31 октября

Салернитана – Сампдория – 4:0

Голы: Иквуемеси, 28, Чауна, 45+1, 67, Жоване, 86.

Кремонезе – Читтаделла – 2:1 (д.в.)

Голы: Бертолаччи, 48, Кода, 120+1 – Вита, 83.

Болонья – Верона – 2:0

Голы: Моро, 41, ван Хойдонк, 62.

Видеообзор матчей

Салернитана – Сампдория – 4:0

Кремонезе – Читтаделла – 2:1 (д.в.)

Болонья – Верона – 2:0

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Кубок Италии по футболу Кремонезе Салернитана Болонья Читтаделла Сампдория Верона Филиппо Индзаги Андреа Пирло видео голов и обзор Никола Моро
Источник Sport.ua
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