Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло
Кремонезе, Салернитана и Болонья вышли в 1/8 финала турнира
31 октября состоялись три матча 1/16 финала Кубка Италии.
Кремонезе, Салернитана и Болонья вышли в 1/8 финала. Выбыли из турнира Читтаделла, Сампдория, Верона.
При этом Салернитана под руководством Филиппо Индзаги разгромила Сампдорию (4:0), которую возглавляет Андреа Пирло.
Еще 5 матчей раунда пройдут 1 и 2 ноября. 8 победителей выйдут на топ-8 команд Серии A.
Кубок Италии. 1/16 финала, 31 октября
Салернитана – Сампдория – 4:0
Голы: Иквуемеси, 28, Чауна, 45+1, 67, Жоване, 86.
Кремонезе – Читтаделла – 2:1 (д.в.)
Голы: Бертолаччи, 48, Кода, 120+1 – Вита, 83.
Болонья – Верона – 2:0
Голы: Моро, 41, ван Хойдонк, 62.
Видеообзор матчей
Салернитана – Сампдория – 4:0
Кремонезе – Читтаделла – 2:1 (д.в.)
Болонья – Верона – 2:0
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