Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло

31 октября состоялись три матча 1/16 финала Кубка Италии.

Кремонезе, Салернитана и Болонья вышли в 1/8 финала. Выбыли из турнира Читтаделла, Сампдория, Верона.

При этом Салернитана под руководством Филиппо Индзаги разгромила Сампдорию (4:0), которую возглавляет Андреа Пирло.

Еще 5 матчей раунда пройдут 1 и 2 ноября. 8 победителей выйдут на топ-8 команд Серии A.

Кубок Италии. 1/16 финала, 31 октября

Салернитана – Сампдория – 4:0

Голы: Иквуемеси, 28, Чауна, 45+1, 67, Жоване, 86.

Кремонезе – Читтаделла – 2:1 (д.в.)

Голы: Бертолаччи, 48, Кода, 120+1 – Вита, 83.

Болонья – Верона – 2:0

Голы: Моро, 41, ван Хойдонк, 62.

Видеообзор матчей

Салернитана – Сампдория – 4:0

Кремонезе – Читтаделла – 2:1 (д.в.)

Болонья – Верона – 2:0