Не реализовал матчбол. Марченко уступил турку в 3-часовой битве в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 210) завершил выступления на челленджере в Бергамо (Италия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки украинец в двух сетах уступил Джему Илькелю (Турция, ATP 258) за 2 часа и 55 минут.

АТР челленджер Бергамо. Хард в помещении. 1/16 финала

Джем Илькель (Турция) [Alt] – Илья Марченко (Украина) [Q] – 6:7 (3:7), 6:4, 7:5

В 10-м гейме третьего сета у Марченко был матчбол на приеме, однако украинец не сумел его реализовать.

Это была третья встреча теннисистов. Илья проиграл все 3 поединка.

В 1/8 финала челленджера в Бергамо Илькель сыграет против победителя матча Пьер-Юг Эрбер – Флавио Коболли.