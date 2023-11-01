Другие новости01 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:03
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 ноября
Важные события во всех видах спорта
01 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:03
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В среду, 1 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Черноморец – Заря
18:00 Рух Львов – Днепр-1
21:30 Вест Хэм – Арсенал
21:45 Борнмут – Ливерпуль
21:45 Челси – Блэкберн
22:15 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
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