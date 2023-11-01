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01 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:03
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 ноября

Важные события во всех видах спорта

01 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:03
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Черноморец – Заря

Favbet 2.46 – 3.35 – 2.85

18:00 Рух Львов – Днепр-1

Favbet 3.35 – 3.30 – 2.23

21:30 Вест Хэм – Арсенал

Favbet 3.59 – 3.55 – 2.20

21:45 Борнмут – Ливерпуль

Favbet 5.80 – 4.65 – 1.53

21:45 Челси – Блэкберн

Favbet 1.23 – 6.70 – 13.00

22:15 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Favbet 2.12 – 3.60 – 3.45

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Источник Sport.ua
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