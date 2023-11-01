Кубок Германии. Унион Берлин и РБ Лейпциг выбыли на стадии 1/16 финала
31 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии
31 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии.
Унион Берлин и РБ Лейпциг, участники Лиги чемпионов, неожиданно выбыли на стадии 1/16 финала.
Вольфсбург обыграл РБ Лейпциг со счетом 1:0, а Штутгарт нанес поражение клубу Унион Берлин (1:0)
Еще 8 поединков пройдут 1 ноября.
Кубок Германии. 1/16 финала, 31 октября
Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0
Гол: Черны, 14
Санкт-Паули – Шальке – 2:1 (д.в.)
Голы: Хартель, 57 (пен), Эггештайн, 102 – Камински, 16.
Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1
Голы: Айзеле, 31, Харрес, 83 – Хргота, 52.
Штутгарт – Унион Берлин – 1:0
Гол: Ундав, 45.
Арминия – Гамбург – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Шипноски, 11 – Джатта, 77.
Боруссия М – Хайденхайм – 3:1
Голы: Сибатче, 3, 9, Хак, 44 – Бек, 78
Кайзерслаутерн – Кельн – 3:2
Голы: Тачи, 19, Редондо, 46, Риттер, 65 – Тильман, 71, Ут, 81
Унтерхахинг – Фортуна Дюссельдорф – 3:6 (д.в.)
Голы: Хобш, 34, 55 (пен), Скарлатидис, 71 – Клаус, 65, Йоханнессон, 66, 78, 107, Цолис, 115, Ястшембски, 117.
Видеообзоры матчей 31 октября
Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0
Санкт-Паули – Шальке – 2:1 (д.в.)
Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1
Штутгарт – Унион Берлин – 1:0
Арминия – Гамбург – 1:1 (пен. 3:4)
Боруссия М – Хайденхайм – 3:1
Кайзерслаутерн – Кельн – 3:2
Унтерхахинг – Фортуна Дюссельдорф – 3:6 (д.в.)
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