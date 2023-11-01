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Германия
01 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 02:20
54
0

Кубок Германии. Унион Берлин и РБ Лейпциг выбыли на стадии 1/16 финала

31 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии

01 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 02:20
54
0
Кубок Германии. Унион Берлин и РБ Лейпциг выбыли на стадии 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург

31 октября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии.

Унион Берлин и РБ Лейпциг, участники Лиги чемпионов, неожиданно выбыли на стадии 1/16 финала.

Вольфсбург обыграл РБ Лейпциг со счетом 1:0, а Штутгарт нанес поражение клубу Унион Берлин (1:0)

Еще 8 поединков пройдут 1 ноября.

Кубок Германии. 1/16 финала, 31 октября

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Черны, 14

Санкт-Паули – Шальке – 2:1 (д.в.)

Голы: Хартель, 57 (пен), Эггештайн, 102 – Камински, 16.

Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1

Голы: Айзеле, 31, Харрес, 83 – Хргота, 52.

Штутгарт – Унион Берлин – 1:0

Гол: Ундав, 45.

Арминия – Гамбург – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Шипноски, 11 – Джатта, 77.

Боруссия М – Хайденхайм – 3:1

Голы: Сибатче, 3, 9, Хак, 44 – Бек, 78

Кайзерслаутерн – Кельн – 3:2

Голы: Тачи, 19, Редондо, 46, Риттер, 65 – Тильман, 71, Ут, 81

Унтерхахинг – Фортуна Дюссельдорф – 3:6 (д.в.)

Голы: Хобш, 34, 55 (пен), Скарлатидис, 71 – Клаус, 65, Йоханнессон, 66, 78, 107, Цолис, 115, Ястшембски, 117.

Видеообзоры матчей 31 октября

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

Санкт-Паули – Шальке – 2:1 (д.в.)

Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1

Штутгарт – Унион Берлин – 1:0

Арминия – Гамбург – 1:1 (пен. 3:4)

Боруссия М – Хайденхайм – 3:1

Кайзерслаутерн – Кельн – 3:2

Унтерхахинг – Фортуна Дюссельдорф – 3:6 (д.в.)

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Источник Sport.ua
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