Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 15:00 матч 1/4 финала Кубка Украины
В среду, 1 ноября, состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором сильнейшего определят одесский «Черноморец» и «Заря» из Луганска.
Поединок состоится в Одессе на поле стадиона «Черноморец».
Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.
Следует вспомнить, что чуть более месяца тому назад – 30 сентября – команды встречались между собой в УПЛ. Во встрече 9-го тура сезона они победителя не выявили – ничья 0:0.
Трансляция матча «Черноморец» – «Заря» доступна на YouTube-канале «Черноморца» исключительно при подписке на месяц за 35 гривен (кнопка «Стать спонсором»).
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