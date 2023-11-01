В среду, 1 ноября, состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором сильнейшего определят одесский «Черноморец» и «Заря» из Луганска.

Поединок состоится в Одессе на поле стадиона «Черноморец».

Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

Следует вспомнить, что чуть более месяца тому назад – 30 сентября – команды встречались между собой в УПЛ. Во встрече 9-го тура сезона они победителя не выявили – ничья 0:0.

Трансляция матча «Черноморец» – «Заря» доступна на YouTube-канале «Черноморца» исключительно при подписке на месяц за 35 гривен (кнопка «Стать спонсором»).