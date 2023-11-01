Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Черноморец
01.11.2023 15:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
01 ноября 2023, 00:09 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:22
47
0

Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 15:00 матч 1/4 финала Кубка Украины

01 ноября 2023, 00:09 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:22
47
0
Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 1 ноября, состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором сильнейшего определят одесский «Черноморец» и «Заря» из Луганска.

Поединок состоится в Одессе на поле стадиона «Черноморец».

Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

Следует вспомнить, что чуть более месяца тому назад – 30 сентября – команды встречались между собой в УПЛ. Во встрече 9-го тура сезона они победителя не выявили – ничья 0:0.

Трансляция матча «Черноморец» – «Заря» доступна на YouTube-канале «Черноморца» исключительно при подписке на месяц за 35 гривен (кнопка «Стать спонсором»).

📺 Видеотрансляция

По теме:
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
Валерий БОНДАРЬ: «Ничья с Динамо нас не устроит»
Егор НАЗАРИНА: «Пушич требует играть с умом»
смотреть онлайн Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Теннис | 31 октября 2023, 05:13 0
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023

Коко уверенно стартовала на Итоговом турнире

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Футбол | 30 октября 2023, 23:30 55
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

В парижском театре Шатле назван победитель опроса

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»
Футбол | 31.10.2023, 18:41
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Теннис | 31.10.2023, 04:54
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
Футбол | 31.10.2023, 23:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
30.10.2023, 10:36
Теннис
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 36
Футбол
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
30.10.2023, 08:36 7
Бокс
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем