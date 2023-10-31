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Саудовская Аравия
31 октября 2023, 22:49 | Обновлено 31 октября 2023, 23:06
193
0

Роналду идет дальше. Определены четвертьфиналисты Кубка Саудовской Аравии

Садио Мане принес победу команде Аль-Наср над клубом Аль-Иттифак

31 октября 2023, 22:49 | Обновлено 31 октября 2023, 23:06
193
0
Роналду идет дальше. Определены четвертьфиналисты Кубка Саудовской Аравии
Twitter. Садио Мане и Криштиану Роналду

Определены все четвертьфиналисты Кубка Саудовской Аравии.

30 и 31 октября состоялись поединки стадии 1/8 финала турнира.

«Аль-Наср» Эр-Рияд нанес поражение клубу «Аль-Иттифак» (1:0), причем для этого понадобилось дополнительное время.

Единственный гол забил сенегалец Садио Мане на 107 минуте. Звездный португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле весь матч и отметился горчичником на 12-й минуте.

У хозяев поля был удален бразилец Талиска на 45+11 минуте, у гостей красную карточку получил Али Абдулла Хаззази на 89-й мин.

Бразильский форвард Карим Бензема отличился голом за «Аль-Иттихад» в матче против «Аль-Фейха» (3:0)

В 1/4 финала пробились: Аль-Фейсали, Аль-Халидж, Аль-Хиляль, Аль-Шабаб, Аль-Таавун, Аль-Иттихад, Аль-Наср, Абха.

Кубок Саудовской Аравии. 1/8 финала

  • 30.10. 14:15. Аль-Наджма – Аль-Фейсали – 0:3
  • 30.10. 16:45. Аль-Халидж – Дамак – 1:1 (пен. 6:5)
  • 30.10. 20:00. Аль-Хиляль – Аль-Хазем – 3:0 [Рубен Невеш, 52, Митрович, 79, 83]
  • 31.10. 14:15. Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:2 (д.ч.)
  • 31.10. 14:15. Аль-Таавун – Аль-Вахда – 2:0
  • 31.10. 16:45. Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 0:3 [Хамдалла, 5, 87, Бензема, 90+4]
  • 31.10. 16:45. Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0 (д.в) [Садио Мане, 107]
  • 31.10. 20:00. Аль-Ахли – Абха – 1:2

ВИДЕО. Решающий гол Садио Мане за Аль-Наср

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Кубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж Дамак Аль-Хиляль Аль-Хазем Аль-Фатех Аль-Шабаб Аль-Таавун Аль-Вахда Мекка Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Фейха Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахли Джидда Абха Садио Мане Криштиану Роналду Андерсон Талиска Карим Бензема Александар Митрович Рубен Невеш
Источник Sport.ua
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