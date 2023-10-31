«Я его фанат». Усик рассказал, о чем общался с Роналду во время боя Фьюри
Александр сидел рядом с Криштиану на шоу Тайсона и Франсиса Нганну
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал, о чем общался со звездным португальским форвардом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время поединка Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну в Рияде, Саудовская Аравия:
«Я был на боксе как зритель. Потому что, как боксер, всегда в ринге. На этот раз просто наслаждался поединком, как и все остальные. Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг.
Я советовал Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, фанатом», – рассказал Александр.
28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).
Ronaldo meets Usyk 😂@Cristiano 🤝 @usykaa #BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou | #Usyk | #CristianoRonaldo | #Ronaldo pic.twitter.com/EB3bZh3vAH— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 29, 2023
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