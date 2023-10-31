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  4. «Я его фанат». Усик рассказал, о чем общался с Роналду во время боя Фьюри
Профессиональный бокс
31 октября 2023, 22:55 |
762
1

«Я его фанат». Усик рассказал, о чем общался с Роналду во время боя Фьюри

Александр сидел рядом с Криштиану на шоу Тайсона и Франсиса Нганну

31 октября 2023, 22:55 |
762
1
«Я его фанат». Усик рассказал, о чем общался с Роналду во время боя Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал, о чем общался со звездным португальским форвардом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время поединка Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну в Рияде, Саудовская Аравия:

«Я был на боксе как зритель. Потому что, как боксер, всегда в ринге. На этот раз просто наслаждался поединком, как и все остальные. Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг.

Я советовал Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, фанатом», – рассказал Александр.

28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

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Александр Усик Криштиану Роналду Тайсон Фьюри Франсис Нганну Тайсон Фьюри - Франсис Нганну
Источник Seconds Out
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Комментарии 1
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Serhii P.
Усик, звичайно, перебільшує. Його рівень володіння англійською не дозволяє йому пояснити елементарних речей, не кажучи вже за, щоб коментувати події в рингу.
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