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ATP
31 октября 2023, 22:16 | Обновлено 31 октября 2023, 22:17
192
0

Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже

Гаэль завершил выступления на турнире АТР 1000 во Франции, уступив Черундоло

31 октября 2023, 22:16 | Обновлено 31 октября 2023, 22:17
192
0
Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 79) завершил выступления на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах уступил 21-й ракетке мира Франсиско Черундоло (Аргентина) за 2 часа и 42 минуты.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:5, 6:7 (2:7), 5:7

Во 2-й партии Монфис имел матчбол на приеме в 10-м гейме, однако не сумел его реализовать.

Это была вторая встреча теннисистов. Гаэль проиграл оба очных поединка.

В 1/16 финала Мастерса в Париже Черундоло сыграет против 8-го сеяного Каспера Рууда.

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Франсиско Черундоло Гаэль Монфис ATP Париж
Источник Sport.ua
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