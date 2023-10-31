Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 79) завершил выступления на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах уступил 21-й ракетке мира Франсиско Черундоло (Аргентина) за 2 часа и 42 минуты.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:5, 6:7 (2:7), 5:7

Во 2-й партии Монфис имел матчбол на приеме в 10-м гейме, однако не сумел его реализовать.

Это была вторая встреча теннисистов. Гаэль проиграл оба очных поединка.

В 1/16 финала Мастерса в Париже Черундоло сыграет против 8-го сеяного Каспера Рууда.