Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже
Гаэль завершил выступления на турнире АТР 1000 во Франции, уступив Черундоло
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 79) завершил выступления на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах уступил 21-й ракетке мира Франсиско Черундоло (Аргентина) за 2 часа и 42 минуты.
АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:5, 6:7 (2:7), 5:7
Во 2-й партии Монфис имел матчбол на приеме в 10-м гейме, однако не сумел его реализовать.
Это была вторая встреча теннисистов. Гаэль проиграл оба очных поединка.
В 1/16 финала Мастерса в Париже Черундоло сыграет против 8-го сеяного Каспера Рууда.
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