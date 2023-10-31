Португалия31 октября 2023, 21:59 | Обновлено 31 октября 2023, 22:07
396
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Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка португальской лиги
Встреча команд «Бенфика» и «Арока» начнется 31 октября в 22:15
31 октября 2023, 21:59 | Обновлено 31 октября 2023, 22:07
396
1
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 2-го раунда Кубка португальской лиги.
«Орлы» сыграют на выезде против команды «Арока».
Встреча начнется 31 октября в 22:15 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Арока – Бенфика
📋 OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 FOR TODAY!#FCASLB • #AllianzCup pic.twitter.com/pzuSGwD0VJ— SL Benfica (@slbenfica_en) October 31, 2023
𝟭𝟭 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🟡🔵— FC Arouca (@OficialFCArouca) October 31, 2023
Esta é o 11 inicial do nosso último jogo da fase de grupos da Allianz Cup! 🐺
#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/xdQVkj587u
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