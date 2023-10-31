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  4. Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка португальской лиги
Португалия
31 октября 2023, 21:59 | Обновлено 31 октября 2023, 22:07
396
1

Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка португальской лиги

Встреча команд «Бенфика» и «Арока» начнется 31 октября в 22:15

31 октября 2023, 21:59 | Обновлено 31 октября 2023, 22:07
396
1
Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 2-го раунда Кубка португальской лиги.

«Орлы» сыграют на выезде против команды «Арока».

Встреча начнется 31 октября в 22:15 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Арока – Бенфика

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Бенфика Арока Кубок португальской лиги по футболу стартовые составы Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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norma_zap
Матч кубку для Трубіна зараз - це гарно чи погано?
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