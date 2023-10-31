Кубок Украины31 октября 2023, 20:50 | Обновлено 31 октября 2023, 20:56
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Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE
Церемония состоится 1 октября в 16:00 по киевскому времени
31 октября 2023, 20:50 | Обновлено 31 октября 2023, 20:56
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В среду, 1 ноября, в Доме футбола состоится жеребьевка пар 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд 2023 года.
В борьбе за почетный трофей остаются команды «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка, «Днепр-1» Днепр и «Кривбасс» Кривой Рог.
Базовой датой проведения игр 1/2 финала является 11 ноября.
Финал Кубка Украины 2023 года намечен на 25 ноября.
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