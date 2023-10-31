Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE

В среду, 1 ноября, в Доме футбола состоится жеребьевка пар 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд 2023 года.

В борьбе за почетный трофей остаются команды «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка, «Днепр-1» Днепр и «Кривбасс» Кривой Рог.

Базовой датой проведения игр 1/2 финала является 11 ноября.

Финал Кубка Украины 2023 года намечен на 25 ноября.