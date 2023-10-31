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  4. Макуана и Вернидуб – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 20:02 |
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Макуана и Вернидуб – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Стали известны обладатели наград по итогам 12-го тура

31 октября 2023, 20:02 |
100
0
Макуана и Вернидуб – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ
fcdynamo.com. Юрий Вернидуб

Лучшим игроком 12-го тура УПЛ был признан нападающий «Полесья» Бени Макуана, который забил единственный гол в матче с «Зарей» (победа 1:0).

В борьбе за приз лучшему игроку 12-го тура УПЛ он опередил Олега Кожушко из «Кривбасса», Валерия Лучкевича из «Колоса» и Георгия Ермакова из «Александрии».

Лучшим тренером был признан наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб, чья команда разгромила «Днепр-1» со счетом 3:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Также на награду претендовали Ярослав Вишняк из «Колоса», Юрий Калитвинцева из «Полесья» и Олега Дулуба из «ЛНЗ».

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Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову
Бени Макуана Полесье Житомир Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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