Макуана и Вернидуб – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком 12-го тура УПЛ был признан нападающий «Полесья» Бени Макуана, который забил единственный гол в матче с «Зарей» (победа 1:0).

В борьбе за приз лучшему игроку 12-го тура УПЛ он опередил Олега Кожушко из «Кривбасса», Валерия Лучкевича из «Колоса» и Георгия Ермакова из «Александрии».

Лучшим тренером был признан наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб, чья команда разгромила «Днепр-1» со счетом 3:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Также на награду претендовали Ярослав Вишняк из «Колоса», Юрий Калитвинцева из «Полесья» и Олега Дулуба из «ЛНЗ».