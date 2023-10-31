Известный итальянский клуб хотят купить инвесторы из Саудовской Аравии
«Фиорентина» может сменить владельца
Инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении «Фиорентины». Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, этим инвесторам в их попытках зайти в итальянский футбол активно помогает бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Однако проблема состоит в том, что нынешний владелец «Фиорентины», американо-итальянский миллиардер Рокко Коммиссо, продавать клуб не намерен.
Он владеет «Фиалками» с 2019 года, и недавно построил высокотехнологическую тренировочную базу «Виола Парк», а сейчас активно пытается добиться права на строительство собственного стадиона.
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