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  4. Известный итальянский клуб хотят купить инвесторы из Саудовской Аравии
Италия
31 октября 2023, 19:17 |
1098
0

Известный итальянский клуб хотят купить инвесторы из Саудовской Аравии

«Фиорентина» может сменить владельца

31 октября 2023, 19:17 |
1098
0
Известный итальянский клуб хотят купить инвесторы из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Инвесторы из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении «Фиорентины». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, этим инвесторам в их попытках зайти в итальянский футбол активно помогает бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Однако проблема состоит в том, что нынешний владелец «Фиорентины», американо-итальянский миллиардер Рокко Коммиссо, продавать клуб не намерен.

Он владеет «Фиалками» с 2019 года, и недавно построил высокотехнологическую тренировочную базу «Виола Парк», а сейчас активно пытается добиться права на строительство собственного стадиона.

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Фиорентина
Источник Corriere dello Sport
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