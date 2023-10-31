Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Шахтера» пока нет конкретных предложений по полузащитнику Георгию Судакову.

Наибольший интерес сейчас показывает «Ювентус», однако до конкретики пока не дошло, поэтому в клубе продолжают рассчитывать на своего ведущего игрока.

При этом Цыганык считает, что «Шахтер» пытается работать над трансфером Судакова в том стиле, который позволил продать Михаила Мудрика в «Челси».

Ранее стало известно, что скауты «Ювентуса», «Челси», «Арсенала», «Брайтона» и «Бенфики» наблюдают за прогрессом игрока сборной Украины.