Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову
Клуб всеми силами раскручивает игрока
По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Шахтера» пока нет конкретных предложений по полузащитнику Георгию Судакову.
Наибольший интерес сейчас показывает «Ювентус», однако до конкретики пока не дошло, поэтому в клубе продолжают рассчитывать на своего ведущего игрока.
При этом Цыганык считает, что «Шахтер» пытается работать над трансфером Судакова в том стиле, который позволил продать Михаила Мудрика в «Челси».
Ранее стало известно, что скауты «Ювентуса», «Челси», «Арсенала», «Брайтона» и «Бенфики» наблюдают за прогрессом игрока сборной Украины.
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