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  4. Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 18:31 |
176
0

Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову

Клуб всеми силами раскручивает игрока

31 октября 2023, 18:31 |
176
0
Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову
ФК Шахтер. Георгий Судаков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Шахтера» пока нет конкретных предложений по полузащитнику Георгию Судакову.

Наибольший интерес сейчас показывает «Ювентус», однако до конкретики пока не дошло, поэтому в клубе продолжают рассчитывать на своего ведущего игрока.

При этом Цыганык считает, что «Шахтер» пытается работать над трансфером Судакова в том стиле, который позволил продать Михаила Мудрика в «Челси».

Ранее стало известно, что скауты «Ювентуса», «Челси», «Арсенала», «Брайтона» и «Бенфики» наблюдают за прогрессом игрока сборной Украины.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Ювентус Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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