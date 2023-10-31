Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Винисиус. Форвард Реала получит контракт с клаусулой в 1 млрд
Испания
31 октября 2023, 18:18 |
415
0

Не только Винисиус. Форвард Реала получит контракт с клаусулой в 1 млрд

Родриго договорился с клубом о новом соглашении

31 октября 2023, 18:18 |
415
0
Не только Винисиус. Форвард Реала получит контракт с клаусулой в 1 млрд
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

«Реал» уже на этой неделе объявит о новом контракте бразильского форварда Родриго, чей нынешний договор истекает в середине 2025 года.

Новый договор будет действовать до лета 2028 года. Клаусула в контракте игрока составит 1 миллиард евро. Соглашение с такой же клаусулой подписал Винисиус Жуниор.

22-летний Родриго в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

По теме:
Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским Реалом
Лионель МЕССИ: «Ламин Ямал будет бороться за Золотой мяч в будущем»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Моя голова и сердце всегда с Интером»
Реал Мадрид Родриго Гоес чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
Футбол | 31 октября 2023, 17:30 10
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?

Заместитель главного редактора AS Томас Ронсеро высмеял награждение Лео

ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Футбол | 31 октября 2023, 18:12 0
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки

Избранница Пауло – Ориано Сабатини

Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Теннис | 31.10.2023, 04:54
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Футбол | 30.10.2023, 20:00
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31.10.2023, 09:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
30.10.2023, 10:36
Теннис
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
29.10.2023, 16:22
Теннис
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем