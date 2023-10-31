Испания31 октября 2023, 18:18 |
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Не только Винисиус. Форвард Реала получит контракт с клаусулой в 1 млрд
Родриго договорился с клубом о новом соглашении
31 октября 2023, 18:18 |
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«Реал» уже на этой неделе объявит о новом контракте бразильского форварда Родриго, чей нынешний договор истекает в середине 2025 года.
Новый договор будет действовать до лета 2028 года. Клаусула в контракте игрока составит 1 миллиард евро. Соглашение с такой же клаусулой подписал Винисиус Жуниор.
22-летний Родриго в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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