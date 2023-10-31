Не только Винисиус. Форвард Реала получит контракт с клаусулой в 1 млрд

«Реал» уже на этой неделе объявит о новом контракте бразильского форварда Родриго, чей нынешний договор истекает в середине 2025 года.

Новый договор будет действовать до лета 2028 года. Клаусула в контракте игрока составит 1 миллиард евро. Соглашение с такой же клаусулой подписал Винисиус Жуниор.

22-летний Родриго в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.