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  4. ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Италия
31 октября 2023, 18:12 |
947
0

ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки

Избранница Пауло – Ориано Сабатини

31 октября 2023, 18:12 |
947
0
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Instagram. Пауло Дибала и Ориана Сабатини

29-летний аргентинский футболист итальянского клуба «Рома» Пауло Дибала сделал предложение своей девушке.

Избранница игрока – Ориана Сабатини. Ей 27 лет, и она из Аргентины.

Ориана – дочь популярных в конце 90-х аргентинских актеров Освальдо Сабатини и Катрин Фулоп. Сестра Освальдо – легендарная аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини.

Сама Ориана Сабатини – популярная аргентинская певица, актриса и модель.

Пауло и Ориана встречаются уже 5 лет.

ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки

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Источник Sport.ua
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