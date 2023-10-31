29-летний аргентинский футболист итальянского клуба «Рома» Пауло Дибала сделал предложение своей девушке.

Избранница игрока – Ориана Сабатини. Ей 27 лет, и она из Аргентины.

Ориана – дочь популярных в конце 90-х аргентинских актеров Освальдо Сабатини и Катрин Фулоп. Сестра Освальдо – легендарная аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини.

Сама Ориана Сабатини – популярная аргентинская певица, актриса и модель.

Пауло и Ориана встречаются уже 5 лет.

ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки