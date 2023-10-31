ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Избранница Пауло – Ориано Сабатини
29-летний аргентинский футболист итальянского клуба «Рома» Пауло Дибала сделал предложение своей девушке.
Избранница игрока – Ориана Сабатини. Ей 27 лет, и она из Аргентины.
Ориана – дочь популярных в конце 90-х аргентинских актеров Освальдо Сабатини и Катрин Фулоп. Сестра Освальдо – легендарная аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини.
Сама Ориана Сабатини – популярная аргентинская певица, актриса и модель.
Пауло и Ориана встречаются уже 5 лет.
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
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