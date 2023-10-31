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  4. ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб
Саудовская Аравия
31 октября 2023, 17:10 |
344
0

ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб

31 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля «Аль-Фатех» – «Аль-Шабаб»

31 октября 2023, 17:10 |
344
0
ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб
Twitter. Янник Карраско

31 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Шабаб». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей после экстратаймов.

Счет в поединке на 24-й минуте открыл Кристиан Тельо и вывел хозяев вперед.

На 59-й Янник Карраско сравнял счет. Экс-лидер мадридского «Атлетико» положил «сухой лист», забив прямым ударом с углового.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Во второй дополнительной 15-минутке Янник оформил дубль и вывел «Аль-Шабаб» в четвертьфинал Кубка Короля.

❗️ ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб

Кубок Короля. 1/8 финала. 31 октября

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:2

Голы: Тельо, 24 – Карраско, 59, 115

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Источник Sport.ua
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