31 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Шабаб». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей после экстратаймов.

Счет в поединке на 24-й минуте открыл Кристиан Тельо и вывел хозяев вперед.

На 59-й Янник Карраско сравнял счет. Экс-лидер мадридского «Атлетико» положил «сухой лист», забив прямым ударом с углового.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Во второй дополнительной 15-минутке Янник оформил дубль и вывел «Аль-Шабаб» в четвертьфинал Кубка Короля.

❗️ ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб

Кубок Короля. 1/8 финала. 31 октября

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:2

Голы: Тельо, 24 – Карраско, 59, 115