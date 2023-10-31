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  4. Лионель МЕССИ: «Я заслужил правильно попрощаться с Барселоной»
Испания
31 октября 2023, 17:13 |
532
0

Лионель МЕССИ: «Я заслужил правильно попрощаться с Барселоной»

Игрок надеется на матч-прощание с клубом

31 октября 2023, 17:13 |
532
0
Лионель МЕССИ: «Я заслужил правильно попрощаться с Барселоной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард Лионель Месси все еще ощущает несправедливость в том, как руководство «Барселоны» не продлило с ним контракт и отпустило в ПСЖ без правильного расставания с легендой клуба.

«Я бы хотел тогда попрощаться с людьми совсем иначе. Были странные ощущения, когда я уходил. Не все было в порядке с теми, с кем мы разделили так много эмоций. Считаю, что я заслужил попрощаться с фанами «Барселоны».

«Барселона – это мой дом, я люблю этот клуб и людей. Буду рад, если состоится какой-то матч прощания», – сказал Месси.

Недавно в руководстве клуба выразили идею пригласить Месси на прощальный матч, который стал бы первым на обновленном стадионе Камп Ноу.

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Барселона Лионель Месси
Источник ESPN
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