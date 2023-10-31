Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Обстоятельства не помогают нам»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал плохие результаты команды:

«Когда ты пытаешься создать что-то новое, похожее на то, что строим мы, то ты должен тяжело работать над этим. Обстоятельства не помогают нам пройти этот этап быстрее, чем мы хотим. Мы движемся вверх и вниз. Это нормально».

В этом сезоне «Челси» выступает ниже ожиданий своих болельщиков. В 10 турах чемпионата Англии команда набрала всего 12 очков. Сейчас клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, но у «Фулхэма» , который идет на 14-й строчке, также 12 зачетных пунктов.