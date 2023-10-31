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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Обстоятельства не помогают нам»
Англия
31 октября 2023, 16:48 |
308
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Обстоятельства не помогают нам»

Главный тренер «Челси» прокомментировал плохие результаты команды

31 октября 2023, 16:48 |
308
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Обстоятельства не помогают нам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал плохие результаты команды:

«Когда ты пытаешься создать что-то новое, похожее на то, что строим мы, то ты должен тяжело работать над этим. Обстоятельства не помогают нам пройти этот этап быстрее, чем мы хотим. Мы движемся вверх и вниз. Это нормально».

В этом сезоне «Челси» выступает ниже ожиданий своих болельщиков. В 10 турах чемпионата Англии команда набрала всего 12 очков. Сейчас клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, но у «Фулхэма» , который идет на 14-й строчке, также 12 зачетных пунктов.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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