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Лига наций
31 октября 2023, 16:13 |
745
2

Украина – Греция. Известны стартовые составы на игру

Матч женской Лиги наций начнется в 17:00

31 октября 2023, 16:13 |
745
2
Украина – Греция. Известны стартовые составы на игру
УАФ

Сегодня, 31 октября, женская сборная Украины в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА среди женщин номинально дома сыграет с национальной командой Греции. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 3-е и 4-е места в своей отборочной группе.

Стали известны стартовые составы команд Владимира Пятенко и Александроса Катикаридиса на матч:

Украина: Келюшик, Петрик, Шматко, Подольская, Корсун, Семкив, Апанащенко, Глущенко, Гирин, Кравчук, Овдийчук.

Греция: Наси, Митку, Сидира, Палама, Патерна, Сарри, Марку, Какамбуки, Яннака, Конгули, Спиридониду.

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Источник Sport.ua
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Lesovij7
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