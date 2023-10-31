Украина – Греция. Известны стартовые составы на игру

Сегодня, 31 октября, женская сборная Украины в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА среди женщин номинально дома сыграет с национальной командой Греции. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 3-е и 4-е места в своей отборочной группе.

Стали известны стартовые составы команд Владимира Пятенко и Александроса Катикаридиса на матч:

Украина: Келюшик, Петрик, Шматко, Подольская, Корсун, Семкив, Апанащенко, Глущенко, Гирин, Кравчук, Овдийчук.

Греция: Наси, Митку, Сидира, Палама, Патерна, Сарри, Марку, Какамбуки, Яннака, Конгули, Спиридониду.