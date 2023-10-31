Англия31 октября 2023, 16:11 |
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Мудрик может восстановиться к битве с Тоттенхэмом в АПЛ
Почеттино коротко оценил ситуацию с травмированными
31 октября 2023, 16:11 |
387
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Перед матчем Кубка английской лиги с «Блекберном» наставник «Челси» Маурисио Почеттино подтвердил, что Михаил Мудрик пропустит матч в среду, однако должен восстановиться к игре АПЛ против «Тоттенхэма».
«Возможно, Мудрик сможет сыграть в понедельник против «Тоттенхэма». А вот Нкунку точно еще не готов играть», – сказал Почеттино.
«Тоттенхэм» лидирует в таблице АПЛ, а «Челси» занимает 11-е место.
В нынешнем сезоне Михаил провел 9 матчей и забил два гола.
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