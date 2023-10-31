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  4. Мудрик может восстановиться к битве с Тоттенхэмом в АПЛ
Англия
31 октября 2023, 16:11 |
387
0

Мудрик может восстановиться к битве с Тоттенхэмом в АПЛ

Почеттино коротко оценил ситуацию с травмированными

31 октября 2023, 16:11 |
387
0
Мудрик может восстановиться к битве с Тоттенхэмом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Перед матчем Кубка английской лиги с «Блекберном» наставник «Челси» Маурисио Почеттино подтвердил, что Михаил Мудрик пропустит матч в среду, однако должен восстановиться к игре АПЛ против «Тоттенхэма».

«Возможно, Мудрик сможет сыграть в понедельник против «Тоттенхэма». А вот Нкунку точно еще не готов играть», – сказал Почеттино.

«Тоттенхэм» лидирует в таблице АПЛ, а «Челси» занимает 11-е место.

В нынешнем сезоне Михаил провел 9 матчей и забил два гола.

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Источник Football London
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