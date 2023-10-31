Мудрик может восстановиться к битве с Тоттенхэмом в АПЛ

Перед матчем Кубка английской лиги с «Блекберном» наставник «Челси» Маурисио Почеттино подтвердил, что Михаил Мудрик пропустит матч в среду, однако должен восстановиться к игре АПЛ против «Тоттенхэма».

«Возможно, Мудрик сможет сыграть в понедельник против «Тоттенхэма». А вот Нкунку точно еще не готов играть», – сказал Почеттино.

«Тоттенхэм» лидирует в таблице АПЛ, а «Челси» занимает 11-е место.

В нынешнем сезоне Михаил провел 9 матчей и забил два гола.