Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»

3 ноября «Шахтер» в матче чемпионата Украины сыграет против «Динамо». Это будет первая игра УПЛ для нового тренера донецкой команды Марино Пушича.

«Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть отдельный матч, которым является дерби «Шахтера» и «Динамо». Особенный матч. Тут будет много эмоций, их нужно контролировать. Много будет огня и эмоций».

«Приезд в Украину? Когда живешь в другой стране, то ты знаешь новости – это ужас и печаль. Я благодарен всем за то, как меня встретили в клубе и как я чувствую себя в городе», – сказал Пушич.