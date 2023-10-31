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  4. Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 15:43 |
765
3

Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»

Первый матч УПЛ для наставника

31 октября 2023, 15:43 |
765
3
Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»
ФК Шахтер. Марино Пушич

3 ноября «Шахтер» в матче чемпионата Украины сыграет против «Динамо». Это будет первая игра УПЛ для нового тренера донецкой команды Марино Пушича.

«Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть отдельный матч, которым является дерби «Шахтера» и «Динамо». Особенный матч. Тут будет много эмоций, их нужно контролировать. Много будет огня и эмоций».

«Приезд в Украину? Когда живешь в другой стране, то ты знаешь новости – это ужас и печаль. Я благодарен всем за то, как меня встретили в клубе и как я чувствую себя в городе», – сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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IVANISENIA RETURN HOME!
Думаю, якщо «Динамо» програє, Луческу звільнять, нічого не зміниться. Завжди один і той же цикл для ледачої шинкарської команди «Динамо». Ймовірно, вони наймуть менеджера віком до 19 років і очікують, що він займатиметься небом і землею.Марсело Гальярдо роками був без роботи, і якщо "Динамо" - серйозний клуб, вони могли б його найняти
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+1
Swed
Сегодня нельзя про огонь и много эмоций.   Особенно в социальных сетях для оболдуев.   Такую игру вообще нужно бы провести в Кошице или  Бухаресте.    Как и ответную.  Помним Чернигов и Грозу!  А тут сразу два в одном.
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0
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