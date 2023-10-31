Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик продолжает восстановливаться от травмы и не выйдет в следующей игре
Англия
31 октября 2023, 15:24 |
274
0

Мудрик продолжает восстановливаться от травмы и не выйдет в следующей игре

В матче Кубка английской лиги «Челси» не сможет рассчитывать на 8 исполнителей

31 октября 2023, 15:24 |
274
0
Мудрик продолжает восстановливаться от травмы и не выйдет в следующей игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» на официальном клубном сайте опубликовал информацию о травмах игроков основной команды накануне матча Кубка английской лиги с «Блэкберном».

Украинский вингер Михаил Мудрик сейчас проходит программу реабилитации от травмы, из-за которой пропустил игру с «Брентфордом». В лазарете находятся еще 7 его партнеров: Армандо Бройя, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Ромео Лавия и Кристофер Нкунку.

Игра «Челси» – «Блэкберн» состоится 1 ноября в 21:45 на «Стэмфорд Бридж», домашнем стадионе «синих».

По теме:
Возвращение Цыганкова, ассист Малиновского и дебют Соболя
Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Михаил Мудрик Армандо Бройя Бен Чилуэлл Трево Чалоба Карни Чуквуэмека Уэсли Фофана Ромео Лавия Кристофер Нкунку Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Футбол | 30 октября 2023, 16:54 50
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории

Марино Пушич одержал первую победу во главе донецкого коллектива

ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Футбол | 31 октября 2023, 04:34 0
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти

Джулиан Бадо – герой матча, но его команда «Глэдс Юнайтед» все равно проиграла

Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»
Футбол | 31.10.2023, 15:43
Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»
Марино ПУШИЧ: «В матче против Динамо будет много огня и эмоций»
Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»
Футбол | 31.10.2023, 12:36
Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»
Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31.10.2023, 09:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
30.10.2023, 08:36 7
Бокс
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
29.10.2023, 16:22
Теннис
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 4
Футбол
Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
30.10.2023, 08:10
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
29.10.2023, 20:15 82
Футбол
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем