Мудрик продолжает восстановливаться от травмы и не выйдет в следующей игре
В матче Кубка английской лиги «Челси» не сможет рассчитывать на 8 исполнителей
Лондонский «Челси» на официальном клубном сайте опубликовал информацию о травмах игроков основной команды накануне матча Кубка английской лиги с «Блэкберном».
Украинский вингер Михаил Мудрик сейчас проходит программу реабилитации от травмы, из-за которой пропустил игру с «Брентфордом». В лазарете находятся еще 7 его партнеров: Армандо Бройя, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Ромео Лавия и Кристофер Нкунку.
Игра «Челси» – «Блэкберн» состоится 1 ноября в 21:45 на «Стэмфорд Бридж», домашнем стадионе «синих».
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