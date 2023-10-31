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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 15:06 |
1060
0

Лидер Шахтера может пропустить матч с Динамо

Пушич рассказал о ситуации Степаненко

31 октября 2023, 15:06 |
1060
0
Лидер Шахтера может пропустить матч с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Наставник «Шахтера» Марино Пушич рассказал о том, что полузащитник Тарас Степаненко из-за травмы может пропустить матч с «Динамо» в чемпионате Украины.

«Перед матчем с «Динамо» небольшое повреждение получил Тарас Степаненко. Но ничего страшного, он должен быстро вернуться к тренировкам».

«Возможно, увидим его в матче с киевлянами», – сказал Пушич.

Матч пройдет 3 ноября.

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Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Марино Пушич Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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