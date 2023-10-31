Лидер Шахтера может пропустить матч с Динамо

Наставник «Шахтера» Марино Пушич рассказал о том, что полузащитник Тарас Степаненко из-за травмы может пропустить матч с «Динамо» в чемпионате Украины.

«Перед матчем с «Динамо» небольшое повреждение получил Тарас Степаненко. Но ничего страшного, он должен быстро вернуться к тренировкам».

«Возможно, увидим его в матче с киевлянами», – сказал Пушич.

Матч пройдет 3 ноября.