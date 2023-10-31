Украина. Премьер лига31 октября 2023, 15:06 |
1060
0
Лидер Шахтера может пропустить матч с Динамо
Пушич рассказал о ситуации Степаненко
31 октября 2023, 15:06 |
1060
0
Наставник «Шахтера» Марино Пушич рассказал о том, что полузащитник Тарас Степаненко из-за травмы может пропустить матч с «Динамо» в чемпионате Украины.
«Перед матчем с «Динамо» небольшое повреждение получил Тарас Степаненко. Но ничего страшного, он должен быстро вернуться к тренировкам».
«Возможно, увидим его в матче с киевлянами», – сказал Пушич.
Матч пройдет 3 ноября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2023, 04:34 0
Джулиан Бадо – герой матча, но его команда «Глэдс Юнайтед» все равно проиграла
Футбол | 31 октября 2023, 03:36 4
Лео стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в восьмой раз
Бокс | 31.10.2023, 14:03
Футбол | 30.10.2023, 16:54
Футбол | 31.10.2023, 15:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2023, 08:10
29.10.2023, 20:15 82
30.10.2023, 09:18 5
30.10.2023, 20:00 6
30.10.2023, 23:40 4
31.10.2023, 09:10
30.10.2023, 23:30 55
30.10.2023, 10:36