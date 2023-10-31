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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Днепр-1 набрал неплохую форму»
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 14:34 |
272
2

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Днепр-1 набрал неплохую форму»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Днепром-1»

31 октября 2023, 14:34 |
272
2
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Днепр-1 набрал неплохую форму»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от перенесенной игры 5-го тура УПЛ против «Днепра-1»:

«Мы готовимся к серьезному противостоянию против серебряного призера предыдущего чемпионата Украины. Сейчас «Днепр-1» набрал неплохую форму и это будет непростая для нас игра. В составе днепрян есть много качественных и опытных футболистов. На поле они выделяются своими индивидуальными качествами. Это подтверждается и визуально, и статистическими данными.

«Рух» готовится к предстоящему матчу в обычном режиме. Важно, чтобы игроки качественно восстановились, поэтому нужно правильно распределить нагрузку на тренировках. По ротации, то тренерский штаб будет решать кто выйдет на игру с «Днепром» исходя из кондиций наших футболистов».

Матч «Рух» – «Днепр-1» состоится в среду, 1 ноября в 18:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Днепр-1 Рух - Днепр-1
Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 2
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IVANISENIA RETURN HOME!
Я нігерієць, стежу за «Дніпром-1», і не можу сказати, чим закінчиться чемпіонат, але я молюся, щоб «Дніпро» його виграв. Славія Україна та успіхи Руху та Дніпра
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