Виталий ПОНОМАРЕВ: «Днепр-1 набрал неплохую форму»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от перенесенной игры 5-го тура УПЛ против «Днепра-1»:

«Мы готовимся к серьезному противостоянию против серебряного призера предыдущего чемпионата Украины. Сейчас «Днепр-1» набрал неплохую форму и это будет непростая для нас игра. В составе днепрян есть много качественных и опытных футболистов. На поле они выделяются своими индивидуальными качествами. Это подтверждается и визуально, и статистическими данными.

«Рух» готовится к предстоящему матчу в обычном режиме. Важно, чтобы игроки качественно восстановились, поэтому нужно правильно распределить нагрузку на тренировках. По ротации, то тренерский штаб будет решать кто выйдет на игру с «Днепром» исходя из кондиций наших футболистов».

Матч «Рух» – «Днепр-1» состоится в среду, 1 ноября в 18:00.