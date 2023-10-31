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  4. Ливерпуль не отпустит Мохамеда Салаха в январе 2024 года
Англия
31 октября 2023, 14:24 |
251
0

Ливерпуль не отпустит Мохамеда Салаха в январе 2024 года

Клубу безразлично, какого размера будут предложения

31 октября 2023, 14:24 |
251
0
Ливерпуль не отпустит Мохамеда Салаха в январе 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» не отпустит египетского нападающий Мохамеда Салаха в январе 2024 года, сообщает издание Football Insider.

31-летним футболистом интересуются клубы Саудовской Аравии, которые пытались его приобрести еще летом 2023 года. Тогда они предлагали за египтянина более 150 миллионов британских фунтов. «Ливерпулю» безразлично, сколько предложат саудиты зимой, ведь они планируют сохранить Мохамеда до конца сезона 2023/24.

В этой кампании Мохемед Салах провел 13 матчей за «Ливерпуль», отметившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В среднем египтянин тратит 68 минут на результативное действие в этом сезоне.

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Источник Football Insider
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