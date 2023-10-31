Александр УСИК: «Хочу выиграть чемпионат Украины с Полесьем»

Украинский спортсмен Александр Усик рассказал о своей цели вне бокса.

– Есть ли у тебя желание достичь чего-то вне бокса?

– У меня есть все, чего я когда-то хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель. Хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом «Полесье».

Напомним, Александр Усик, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, летом 2023 года подписал профессиональный контракт с житомирским футбольным клубом «Полесье», но из-за тяжелого графика боев еще не успел дебютировать за команду.