Украина. Премьер лига31 октября 2023, 13:48 |
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Александр УСИК: «Хочу выиграть чемпионат Украины с Полесьем»
Украинский спортсмен рассказал о своей цели вне бокса
31 октября 2023, 13:48 |
473
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Украинский спортсмен Александр Усик рассказал о своей цели вне бокса.
– Есть ли у тебя желание достичь чего-то вне бокса?
– У меня есть все, чего я когда-то хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель. Хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом «Полесье».
Напомним, Александр Усик, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, летом 2023 года подписал профессиональный контракт с житомирским футбольным клубом «Полесье», но из-за тяжелого графика боев еще не успел дебютировать за команду.
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