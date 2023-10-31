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  4. Александр УСИК: «Хочу выиграть чемпионат Украины с Полесьем»
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 13:48 |
473
0

Александр УСИК: «Хочу выиграть чемпионат Украины с Полесьем»

Украинский спортсмен рассказал о своей цели вне бокса

31 октября 2023, 13:48 |
473
0
Александр УСИК: «Хочу выиграть чемпионат Украины с Полесьем»
ФК Полесье. Александр Усик

Украинский спортсмен Александр Усик рассказал о своей цели вне бокса.

– Есть ли у тебя желание достичь чего-то вне бокса?
– У меня есть все, чего я когда-то хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель. Хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом «Полесье».

Напомним, Александр Усик, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, летом 2023 года подписал профессиональный контракт с житомирским футбольным клубом «Полесье», но из-за тяжелого графика боев еще не успел дебютировать за команду.

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Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Seconds Out
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