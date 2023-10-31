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  4. Лаутаро МАРТИНЕС: «Моя голова и сердце всегда с Интером»
Италия
31 октября 2023, 13:25 |
211
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Моя голова и сердце всегда с Интером»

Аргентинский нападающий рассказал, что думает о мадридском «Реале»

31 октября 2023, 13:25 |
211
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Моя голова и сердце всегда с Интером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о мадридском «Реале»:

«Очевидно, что «Реал» Мадрид это важная команда, но моя голова и мое сердце всегда с «Интером». Я очень счастлив здесь».

Контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» действует до лета 2026 года.

В этом сезоне новоиспеченный капитан «Интера» провел за команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 100 миллионов евро.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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