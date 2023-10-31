Лаутаро МАРТИНЕС: «Моя голова и сердце всегда с Интером»
Аргентинский нападающий рассказал, что думает о мадридском «Реале»
Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о мадридском «Реале»:
«Очевидно, что «Реал» Мадрид это важная команда, но моя голова и мое сердце всегда с «Интером». Я очень счастлив здесь».
Контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» действует до лета 2026 года.
В этом сезоне новоиспеченный капитан «Интера» провел за команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 100 миллионов евро.
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