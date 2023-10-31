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Англия
31 октября 2023, 13:04 | Обновлено 31 октября 2023, 13:28
204
0

Клуб из Саудовской Аравии интересуется Де Брюйне

Интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» проявляет столичный «Аль-Наср»

31 октября 2023, 13:04 | Обновлено 31 октября 2023, 13:28
204
0
Клуб из Саудовской Аравии интересуется Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитником английского «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне интересуются несколько клубов из Саудовской Аравии.

Конкретный интерес к Де Брюйне проявляет только столичный «Аль-Наср», который ранее уже пытался заполучить 32-летнего бельгийца. Кроме этого, среди заинтересованных в трансфере Де Брюйне называют также «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

В нынешнем сезоне из-за травмы Кевин Де Брюйне в составе «Манчестер Сити» сыграл всего два матча.

Также сообщается об интересе клубов из Саудовской Аравии к египетскому форварду английского «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

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Кевин де Брюйне Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Сити трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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