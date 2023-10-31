Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МУСИАЛА – Беллингем: «Недавно мы делили с тобой комнату»
Германия
31 октября 2023, 12:01 | Обновлено 31 октября 2023, 12:56
659
0

МУСИАЛА – Беллингем: «Недавно мы делили с тобой комнату»

Полузащитник «Баварии» поздравил англичанина с победой в Kopa Trophy

31 октября 2023, 12:01 | Обновлено 31 октября 2023, 12:56
659
0
МУСИАЛА – Беллингем: «Недавно мы делили с тобой комнату»
The Mirror

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поздравил игрока мадридского «Реала» Джуда Беллингема с победой в Kopa Trophy 2023:

«Привет, Джуд. У нас скоро игра, поэтому я не смог приехать в Париж, но все равно хочу поздравить тебя с победой в этой номинации, ты заслужил это! Не могу не вспомнить, как недавно мы с тобой делили одну комнату в отеле, играя за сборную Англии, а теперь ты играешь в «Реале», а я в «Баварии». Это действительно удивительно! Надеюсь, мы скоро увидимся. Хорошего вечера, привет из Мюнхена».

Напомним, в опросе за звание лучшего молодого игрока 2023 года победил Джуд Беллингем. Джамал Мусиала занял 2-е место.

По теме:
Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»
France Football забыл, что Золотой мяч 1986 выиграл Беланов, а не Линекер
Журналист: «Гранада и Реал станут проверкой для Яремчука»
Kopa Trophy Золотой мяч Джамал Мусиала Джуд Беллингем Бавария Реал Мадрид Бундеслига чемпионат Германии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Футбол | 31 октября 2023, 09:11 26
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ

В лондонском клубе якобы изучают варианты, как поступить с украинским вингером

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Футбол | 30 октября 2023, 23:30 51
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

В парижском театре Шатле назван победитель опроса

ФОТО. Где будет работать? Ван Леувен ушел из Шахтера и отправился на Кипр
Футбол | 31.10.2023, 05:41
ФОТО. Где будет работать? Ван Леувен ушел из Шахтера и отправился на Кипр
ФОТО. Где будет работать? Ван Леувен ушел из Шахтера и отправился на Кипр
Стало известно, где Рух будет принимать Мидтьюлланд в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 31.10.2023, 09:59
Стало известно, где Рух будет принимать Мидтьюлланд в Юношеской лиге УЕФА
Стало известно, где Рух будет принимать Мидтьюлланд в Юношеской лиге УЕФА
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Футбол | 30.10.2023, 20:00
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
30.10.2023, 22:35 11
Футбол
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
29.10.2023, 08:15 3
Бокс
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 69
Футбол
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
30.10.2023, 08:36 5
Бокс
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 49
Футбол
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем