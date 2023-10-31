МУСИАЛА – Беллингем: «Недавно мы делили с тобой комнату»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поздравил игрока мадридского «Реала» Джуда Беллингема с победой в Kopa Trophy 2023:

«Привет, Джуд. У нас скоро игра, поэтому я не смог приехать в Париж, но все равно хочу поздравить тебя с победой в этой номинации, ты заслужил это! Не могу не вспомнить, как недавно мы с тобой делили одну комнату в отеле, играя за сборную Англии, а теперь ты играешь в «Реале», а я в «Баварии». Это действительно удивительно! Надеюсь, мы скоро увидимся. Хорошего вечера, привет из Мюнхена».

Напомним, в опросе за звание лучшего молодого игрока 2023 года победил Джуд Беллингем. Джамал Мусиала занял 2-е место.