Журналист: «Гранада и Реал станут проверкой для Яремчука»

Известный испанский журналист Висенте Фустер считает, что травма Уго Дуро может стать шансом проявить себя для украинского нападающего испанской «Валенсии» Романа Яремчука.

«Время Яремчука в «Валенсии» наступило. Игрок сборной Украины будет ответственен за голы команды Барахи после того, как стало известно о степени травмы Уго Дуро, который повредил ключицу и вернется только после международной паузы ноября. «Логроньес» в Кубке Испании, «Гранада» и «Реал» станут для Яремчука проверкой и дадут возможность получить доверие тренерского штаба. Яремчук прибыл в последний день трансферного окна и результативный старт Уго Дуро заставил его сидеть на скамейке запасных в ожидании своего момента.

Однако Роман не дал достаточных аргументов, когда Бараха предоставил ему возможность выйти в старте в матчах с «Бетисом» и «Мальоркой». Теперь Бараха вынужден обратиться к Яремчуку, чтобы тот возглавил атаку. Украинец не смог забить в своих первых матчах за «Валенсию», а его гол в ворота «Кадиса» не засчитали из-за офсайда», – сообщил Фустер.

В ближайшем матче, в четверг, 2 ноября, «Валенсия» сыграет матч 1/64 финала Кубка Испании против «Логроньеса». Встреча начнется в 21:00 по Киеву.