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  4. Джуд Беллингем: «Реал – самый большой клуб в мире»
Испания
31 октября 2023, 11:21 |
246
0

Джуд Беллингем: «Реал – самый большой клуб в мире»

Полузащитник мадридского «Реала» рассказал об эмоциях от игры за королевский клуб

31 октября 2023, 11:21 |
246
0
Джуд Беллингем: «Реал – самый большой клуб в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал об эмоциях от игры за королевский клуб:

«Играть за величайший клуб мира, «Реал» Мадрид, значит для меня очень много. Я все еще чувствую что-то невероятное, когда надеваю эту футболку. Честно говоря, прямо сейчас у меня мурашки по коже от того, что я это рассказываю».

20-летний Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» в это летнее трансферное окно. В 13 матчах за королевский клуб на счету английского полузащитника 13 забитых мячей и 3 голевые передачи.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем
Источник Фабрицио Романо
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