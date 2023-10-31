Джуд Беллингем: «Реал – самый большой клуб в мире»
Полузащитник мадридского «Реала» рассказал об эмоциях от игры за королевский клуб
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал об эмоциях от игры за королевский клуб:
«Играть за величайший клуб мира, «Реал» Мадрид, значит для меня очень много. Я все еще чувствую что-то невероятное, когда надеваю эту футболку. Честно говоря, прямо сейчас у меня мурашки по коже от того, что я это рассказываю».
20-летний Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» в это летнее трансферное окно. В 13 матчах за королевский клуб на счету английского полузащитника 13 забитых мячей и 3 голевые передачи.
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