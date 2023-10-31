Егор НАЗАРИНА: «Пушич требует играть с умом»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Викторией»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над «Викторией» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины, а также поделился ожиданиями от поединка 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
– Егор, поздравляем тебя и команду с победой! Какие ключевые моменты игры можешь выделить?
– Ключевые моменты, как сказал тренер, и по моему мнению также, – это билд-ап, то, как мы выходили из обороны, как мы контролировали игру. Это самое главное. Считаю, это придаст нам уверенности в будущих матчах.
– Можно ли сказать, что эта игра была полностью за «Шахтером» и счет справедливый?
– По моему мнению, да. Думаю, болельщики, которые смотрели матч, полностью согласятся со мной, ведь мы почти ничего не дали создать сопернику, а забить могли даже больше.
– После прихода нового тренера заметны определенные изменения в команде. Что именно привносит Марино Пушич и каковы его основные требования?
– Как я говорил, тренер любит контролировать игру, любит билд-ап, требует, чтобы мы всегда выходили через короткий пас, действовали с умом и всегда думали о своих позициях, и еще высокий прессинг – это основное, чего от нас требуют.
– Ты отметился великолепным голом из-за пределов штрафной площади. Расскажи об этом эпизоде.
– Мяч оказался в 16 метрах от ворот, так почему не пробить? Решил попробовать – и забил гол. Поэтому очень рад, что отличился, что команда победила. Самое главное – двигаемся дальше в Кубке.
– С кем хочешь встретиться в полуфинале Кубка Украины?
– Не хотел бы выделять какой-то клуб. На кого выйдем, с тем и будем играть.
– Впереди «украинское классическое». Какие ожидания от матча с «Динамо»?
– Готовимся. Это, конечно, очень важная игра. Поединок «Динамо» и «Шахтера» – это всегда дерби, поэтому мы будем настроены максимально, постараемся показать свою игру и сделать все, чтобы добиться положительного результата.
Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У главного редактора журнала «Футбол» – второй инсульт
Эмилиано Мартинес получил награду Yashin Trophy 2023