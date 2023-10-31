Егор НАЗАРИНА: «Пушич требует играть с умом»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над «Викторией» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины, а также поделился ожиданиями от поединка 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Егор, поздравляем тебя и команду с победой! Какие ключевые моменты игры можешь выделить?

– Ключевые моменты, как сказал тренер, и по моему мнению также, – это билд-ап, то, как мы выходили из обороны, как мы контролировали игру. Это самое главное. Считаю, это придаст нам уверенности в будущих матчах.

– Можно ли сказать, что эта игра была полностью за «Шахтером» и счет справедливый?

– По моему мнению, да. Думаю, болельщики, которые смотрели матч, полностью согласятся со мной, ведь мы почти ничего не дали создать сопернику, а забить могли даже больше.

– После прихода нового тренера заметны определенные изменения в команде. Что именно привносит Марино Пушич и каковы его основные требования?

– Как я говорил, тренер любит контролировать игру, любит билд-ап, требует, чтобы мы всегда выходили через короткий пас, действовали с умом и всегда думали о своих позициях, и еще высокий прессинг – это основное, чего от нас требуют.

– Ты отметился великолепным голом из-за пределов штрафной площади. Расскажи об этом эпизоде.

– Мяч оказался в 16 метрах от ворот, так почему не пробить? Решил попробовать – и забил гол. Поэтому очень рад, что отличился, что команда победила. Самое главное – двигаемся дальше в Кубке.

– С кем хочешь встретиться в полуфинале Кубка Украины?

– Не хотел бы выделять какой-то клуб. На кого выйдем, с тем и будем играть.

– Впереди «украинское классическое». Какие ожидания от матча с «Динамо»?

– Готовимся. Это, конечно, очень важная игра. Поединок «Динамо» и «Шахтера» – это всегда дерби, поэтому мы будем настроены максимально, постараемся показать свою игру и сделать все, чтобы добиться положительного результата.

Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.