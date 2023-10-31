Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор НАЗАРИНА: «Пушич требует играть с умом»
Кубок Украины
31 октября 2023, 11:05 |
110
1

Егор НАЗАРИНА: «Пушич требует играть с умом»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Викторией»

31 октября 2023, 11:05 |
110
1
Егор НАЗАРИНА: «Пушич требует играть с умом»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над «Викторией» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины, а также поделился ожиданиями от поединка 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Егор, поздравляем тебя и команду с победой! Какие ключевые моменты игры можешь выделить?
– Ключевые моменты, как сказал тренер, и по моему мнению также, – это билд-ап, то, как мы выходили из обороны, как мы контролировали игру. Это самое главное. Считаю, это придаст нам уверенности в будущих матчах.

– Можно ли сказать, что эта игра была полностью за «Шахтером» и счет справедливый?
– По моему мнению, да. Думаю, болельщики, которые смотрели матч, полностью согласятся со мной, ведь мы почти ничего не дали создать сопернику, а забить могли даже больше.

– После прихода нового тренера заметны определенные изменения в команде. Что именно привносит Марино Пушич и каковы его основные требования?
– Как я говорил, тренер любит контролировать игру, любит билд-ап, требует, чтобы мы всегда выходили через короткий пас, действовали с умом и всегда думали о своих позициях, и еще высокий прессинг – это основное, чего от нас требуют.

– Ты отметился великолепным голом из-за пределов штрафной площади. Расскажи об этом эпизоде.
– Мяч оказался в 16 метрах от ворот, так почему не пробить? Решил попробовать – и забил гол. Поэтому очень рад, что отличился, что команда победила. Самое главное – двигаемся дальше в Кубке.

– С кем хочешь встретиться в полуфинале Кубка Украины?
– Не хотел бы выделять какой-то клуб. На кого выйдем, с тем и будем играть.

– Впереди «украинское классическое». Какие ожидания от матча с «Динамо»?
– Готовимся. Это, конечно, очень важная игра. Поединок «Динамо» и «Шахтера» – это всегда дерби, поэтому мы будем настроены максимально, постараемся показать свою игру и сделать все, чтобы добиться положительного результата.

Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Джихад БИЗИМАНА: «Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами»
Источник: экс-тренер Шахтера может заменить Анчелотти в Реале
ФОТО. Где будет работать? Ван Леувен ушел из Шахтера и отправился на Кипр
Егор Назарина Марино Пушич Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Виктория Сумы (Николаевка) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Динамо - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Футбол | 31 октября 2023, 09:58 2
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Журналист Артем Франков попал в реанимацию

У главного редактора журнала «Футбол» – второй инсульт

ВИДЕО. Лучшего кипера дважды освистали французы. Дрогба сделал замечание
Футбол | 31 октября 2023, 03:05 1
ВИДЕО. Лучшего кипера дважды освистали французы. Дрогба сделал замечание
ВИДЕО. Лучшего кипера дважды освистали французы. Дрогба сделал замечание

Эмилиано Мартинес получил награду Yashin Trophy 2023

ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Футбол | 31.10.2023, 04:34
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско Украины на ЧМ, Шахтер – в полуфинале Кубка
Футбол | 31.10.2023, 06:35
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско Украины на ЧМ, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско Украины на ЧМ, Шахтер – в полуфинале Кубка
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Футбол | 30.10.2023, 16:54
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wojsergivan
Откуда мозги от хозяина напёрсточкина и бандита до Палкина мозгов нет и не может быть бандит на бандите и бандитом погоняет вот и весь фк шахтёр
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 3
Футбол
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
29.10.2023, 19:22 42
Футбол
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
29.10.2023, 16:22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем