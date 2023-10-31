Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Зидан меня вдохновляет»

Полузащитник испанского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после получения награды лучшему молодому футболисту сезона по версии издания France Football.

«Хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана? Мне еще много нужно сделать, чтобы достичь того же, что Зидан, но он меня вдохновляет. Эта награда очень много значит для меня и ее выигрывали многие важные для меня люди», – сказал Беллингем.

В составе «Реала» Джуд Беллингем в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.