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31 октября 2023, 07:52 |
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Зидан меня вдохновляет»

Полузащитник «Реала» – о награде лучшему молодому игроку сезона

31 октября 2023, 07:52 |
201
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Зидан меня вдохновляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник испанского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после получения награды лучшему молодому футболисту сезона по версии издания France Football.

«Хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана? Мне еще много нужно сделать, чтобы достичь того же, что Зидан, но он меня вдохновляет. Эта награда очень много значит для меня и ее выигрывали многие важные для меня люди», – сказал Беллингем.

В составе «Реала» Джуд Беллингем в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Золотой мяч Зинедин Зидан
Источник Marca
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