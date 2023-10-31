ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с капитаном до лета 2026 года
Львовский клуб подписал новое соглашение с Амбросием Чачуа
Львовский футбольный клуб «Карпаты» официально продлил контракт с 29-летним капитаном команды Амбросием Чачуа до лета 2026 года.
«Прежде всего, благодарю клуб за доверие. Я счастлив в «Карпатах» и готов в дальнейшем прилагать все усилия и помогать команде. Буду делать все необходимое на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы «Карпаты» побеждали.
У меня есть огромная мотивация и желание. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу быть еще более полезным для своей команды», – прокомментировал новое соглашение с клубом Чачуа.
Чачуа является одним из трех футболистов, выходивших в старте «львов» на каждый из 14 поединков текущего чемпионата.
В активе капитана три гола и три ассиста в сезоне 2023/2024. Всего в «зелено-белой» футболке Чачуа провел 55 матчей, забил 12 мячей и отличился 11 голевыми передачами.
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