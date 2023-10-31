Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Другие новости
31 октября 2023, 01:29 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта

31 октября 2023, 01:29 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
УАФ

Во вторник, 31 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Украина (Ж) – Греция (Ж)

Favbet 1.64 – 3.90 – 5.02

21:45 Мансфилд Юнайтед – Порт Вэйл

Favbet 2.02 – 3.58 – 3.77

21:45 Эксетер Сити – Мидлсбро

Favbet 4.29 – 4.00 – 1.79

ТЕННИС

00:00 Елена Рыбакина – Мария Саккари

Favbet 1.35 – 2.85

01:30 Арина Соболенко – Джессика Пегула

Favbet 1.55 – 2.25

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси взял 8-й Золотой мяч. Это рекорд. У кого сколько наград?
Футбол | 30 октября 2023, 23:59 0
Месси взял 8-й Золотой мяч. Это рекорд. У кого сколько наград?
Месси взял 8-й Золотой мяч. Это рекорд. У кого сколько наград?

Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч

Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Бокс | 30 октября 2023, 08:36 4
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун

Франсис доказал себе, что не хуже соперника

Андерлехт не будет выкупать полузащитника у Динамо
Футбол | 30.10.2023, 19:15
Андерлехт не будет выкупать полузащитника у Динамо
Андерлехт не будет выкупать полузащитника у Динамо
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Бокс | 30.10.2023, 09:18
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Футбол | 30.10.2023, 20:00
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
30.10.2023, 07:15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
30.10.2023, 15:29 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
29.10.2023, 20:15 80
Футбол
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 4
Бокс
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
29.10.2023, 11:34 16
Бокс
Дерби исключительно на бумаге. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Олд Траффорд
Дерби исключительно на бумаге. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Олд Траффорд
29.10.2023, 19:31 13
Футбол
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
29.10.2023, 05:23 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем