Другие новости31 октября 2023, 01:29 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Важные события во всех видах спорта
31 октября 2023, 01:29 |
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Во вторник, 31 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Украина (Ж) – Греция (Ж)
21:45 Мансфилд Юнайтед – Порт Вэйл
21:45 Эксетер Сити – Мидлсбро
ТЕННИС
00:00 Елена Рыбакина – Мария Саккари
01:30 Арина Соболенко – Джессика Пегула
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