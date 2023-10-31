СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Во вторник, 31 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Украина (Ж) – Греция (Ж)

1.64 – 3.90 – 5.02

21:45 Мансфилд Юнайтед – Порт Вэйл

2.02 – 3.58 – 3.77

21:45 Эксетер Сити – Мидлсбро

4.29 – 4.00 – 1.79

ТЕННИС

00:00 Елена Рыбакина – Мария Саккари

1.35 – 2.85

01:30 Арина Соболенко – Джессика Пегула

1.55 – 2.25