Новак ДЖОКОВИЧ: «Было бы круто, если бы серб выиграл Золотой мяч»

24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович поделился мнением о том, кто из сербских футболистов в перспективе может стать обладателем футбольного Золотого мяча.

«Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл Золотой мяч.

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки – Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Тадич – многолетний капитан «Аякса», капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич… Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.

Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть Золотой мяч. Не знаю, насколько это реально», – рассказал Джокович во время церемонии вручения Золотого мяча-2023.