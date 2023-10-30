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30 октября 2023, 23:28 | Обновлено 30 октября 2023, 23:30
358
1

Новак ДЖОКОВИЧ: «Было бы круто, если бы серб выиграл Золотой мяч»

Сербский теннисист рассказал о желаемом

30 октября 2023, 23:28 | Обновлено 30 октября 2023, 23:30
358
1
Новак ДЖОКОВИЧ: «Было бы круто, если бы серб выиграл Золотой мяч»
Twitter. Новак Джокович

24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович поделился мнением о том, кто из сербских футболистов в перспективе может стать обладателем футбольного Золотого мяча.

«Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл Золотой мяч.

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки – Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Тадич – многолетний капитан «Аякса», капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич… Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.

Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть Золотой мяч. Не знаю, насколько это реально», – рассказал Джокович во время церемонии вручения Золотого мяча-2023.

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Новак Джокович Золотой мяч
Источник Sport.ua
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Alex Komnin
Він вже й у футбол лізе, знавець...
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