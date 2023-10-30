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Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 23:11 | Обновлено 30 октября 2023, 23:16
96
0

КОНОПЛЯ: «Шахтер показывает лишь на 25% тот футбол, который хочется видеть»

Защитник «горняков» – о последних событиях в жизни команды

30 октября 2023, 23:11 | Обновлено 30 октября 2023, 23:16
96
0
КОНОПЛЯ: «Шахтер показывает лишь на 25% тот футбол, который хочется видеть»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал кубковую победу «горняков» над «Викторией» (3:0) в 1/4 финала розыгрыша, а также рассказал о работе при новом главном тренере Марино Пушиче и планах команды в Лиге чемпионов.

– «Шахтер» доминировал на футбольном поле на протяжении всей игры, но легко нам не было. Такая игра с нашей стороны требует усилий, уверенности в собственных действиях, эмоций и концентрации. Может быть, с трибуны было заметно, что нам все легко дается, но на поле все ощущаешь по-другому.

– Ефим, чем поразил в работе ваш новый наставник – Марино Пушич?
– Пока, мне кажется, что мы показывает лишь на 25% тот футбол, который мы все хотим видеть в нашем исполнении.

– Теории много проводит боснийский тренер?
– Все, как обычно, ничего экстраординарного нет. Перед игрой на Кубок Украины мы просматривали «Викторию».

– Он общается с футболистами на английском языке?
– Да. Мы все понимаем.

– Ефим, впереди у «Шахтера» поединок с «Динамо» Киев в УПЛ. Какие мысли перед этой встречей?
– Мы однозначно будем стараться показывать свой максимум, свой лучший футбол. Все мои партнеры требуют друг от друга показывать максимальные усилия и самоотдачу.

– За последние месяцы, какие встречи «Динамо» ты видел полностью?
– Игру в Житомире против «Полесья» и матч в Ковалевке против «Колоса».

– Многие эксперты и аналитики пишут, что киевское «Динамо» в кризисе – очки теряют, находятся в середине турнирной таблицы. Что с ними происходит?
– Я бы не сказал, что у «Динамо» кризис. Лишь после международной паузы у них что-то пошло не так, а до этого они исправно выигрывали. Мы чуть нервничали. А так да, в последних трех играх они набрали всего одно очко.

– Вопрос о вашем выступлении в Лиге чемпионов. На что ваша команда может рассчитывать в группе?
– Максимум – выход в плей-офф Лиги чемпионов, минимум – выход в плей-офф Лиги Европы.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Ефим Конопля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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