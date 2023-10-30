КОНОПЛЯ: «Шахтер показывает лишь на 25% тот футбол, который хочется видеть»

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал кубковую победу «горняков» над «Викторией» (3:0) в 1/4 финала розыгрыша, а также рассказал о работе при новом главном тренере Марино Пушиче и планах команды в Лиге чемпионов.

– «Шахтер» доминировал на футбольном поле на протяжении всей игры, но легко нам не было. Такая игра с нашей стороны требует усилий, уверенности в собственных действиях, эмоций и концентрации. Может быть, с трибуны было заметно, что нам все легко дается, но на поле все ощущаешь по-другому.

– Ефим, чем поразил в работе ваш новый наставник – Марино Пушич?

– Пока, мне кажется, что мы показывает лишь на 25% тот футбол, который мы все хотим видеть в нашем исполнении.

– Теории много проводит боснийский тренер?

– Все, как обычно, ничего экстраординарного нет. Перед игрой на Кубок Украины мы просматривали «Викторию».

– Он общается с футболистами на английском языке?

– Да. Мы все понимаем.

– Ефим, впереди у «Шахтера» поединок с «Динамо» Киев в УПЛ. Какие мысли перед этой встречей?

– Мы однозначно будем стараться показывать свой максимум, свой лучший футбол. Все мои партнеры требуют друг от друга показывать максимальные усилия и самоотдачу.

– За последние месяцы, какие встречи «Динамо» ты видел полностью?

– Игру в Житомире против «Полесья» и матч в Ковалевке против «Колоса».

– Многие эксперты и аналитики пишут, что киевское «Динамо» в кризисе – очки теряют, находятся в середине турнирной таблицы. Что с ними происходит?

– Я бы не сказал, что у «Динамо» кризис. Лишь после международной паузы у них что-то пошло не так, а до этого они исправно выигрывали. Мы чуть нервничали. А так да, в последних трех играх они набрали всего одно очко.

– Вопрос о вашем выступлении в Лиге чемпионов. На что ваша команда может рассчитывать в группе?

– Максимум – выход в плей-офф Лиги чемпионов, минимум – выход в плей-офф Лиги Европы.