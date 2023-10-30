Гари НЕВИЛЛ: «Мое поколение в нынешнем Манчестер Юнайтед ждал бы провал»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» – про нынешнее состояние команды
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о проблемах нынешней команды клуба.
«В этой раздевалке неплохие парни, но чувствуется плохое общее настроение в клубе. Если бы мы пришли в клуб сейчас, то не стали бы успешными. Насколько талантливыми были те, с кем играл я, – Райан Гиггз, Дэвид Бэкхем, Пол Скоулз, – но и их ждал бы провал. Так это я больше не виню этих игроков.
Всегда говорил: если дети плохо себя ведут и не дисциплинированы в течение многих лет, то в итоге приходишь к мысли, что проблема идет сверху», – сказал Нэвилл.
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