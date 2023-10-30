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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Мое поколение в нынешнем Манчестер Юнайтед ждал бы провал»
Англия
30 октября 2023, 22:15 |
619
0

Гари НЕВИЛЛ: «Мое поколение в нынешнем Манчестер Юнайтед ждал бы провал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» – про нынешнее состояние команды

30 октября 2023, 22:15 |
619
0
Гари НЕВИЛЛ: «Мое поколение в нынешнем Манчестер Юнайтед ждал бы провал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о проблемах нынешней команды клуба.

«В этой раздевалке неплохие парни, но чувствуется плохое общее настроение в клубе. Если бы мы пришли в клуб сейчас, то не стали бы успешными. Насколько талантливыми были те, с кем играл я, – Райан Гиггз, Дэвид Бэкхем, Пол Скоулз, – но и их ждал бы провал. Так это я больше не виню этих игроков.

Всегда говорил: если дети плохо себя ведут и не дисциплинированы в течение многих лет, то в итоге приходишь к мысли, что проблема идет сверху», – сказал Нэвилл.

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Манчестер Юнайтед Гари Невилл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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