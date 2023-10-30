Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Уже виден рисунок игры и идеи Пушича»

36-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский поделился впечатлениями после победы против сумской «Виктории» в четвертьфинале Кубка Украины.

«Хорошая была игра с нашей стороны. Конечно, могли забить больше, но ведь это кубок. Главное – вышли в следующий раунд. Виден рисунок, концепт нового тренера, это тоже было важно. Времени не так уж много – совсем мало работает с командой. Но уже видим его идеи. Многое из задуманного вышло реализовать. И это тоже хорошая репетиция перед игрой с «Динамо» и другими матчами», – сказал Чигринский.

Ранее донецкий «Шахтер» сообщил, что новым главным тренером команды стал боснийский специалист Марино Пушич