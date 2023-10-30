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  4. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Уже виден рисунок игры и идеи Пушича»
Кубок Украины
30 октября 2023, 23:37 | Обновлено 31 октября 2023, 00:30
112
0

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Уже виден рисунок игры и идеи Пушича»

Защитник «горняков» – о последнем кубковом матче

30 октября 2023, 23:37 | Обновлено 31 октября 2023, 00:30
112
0
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Уже виден рисунок игры и идеи Пушича»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Чигринский

36-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский поделился впечатлениями после победы против сумской «Виктории» в четвертьфинале Кубка Украины.

«Хорошая была игра с нашей стороны. Конечно, могли забить больше, но ведь это кубок. Главное – вышли в следующий раунд. Виден рисунок, концепт нового тренера, это тоже было важно. Времени не так уж много – совсем мало работает с командой. Но уже видим его идеи. Многое из задуманного вышло реализовать. И это тоже хорошая репетиция перед игрой с «Динамо» и другими матчами», – сказал Чигринский.

Ранее донецкий «Шахтер» сообщил, что новым главным тренером команды стал боснийский специалист Марино Пушич

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Виктория Сумы (Николаевка) Дмитрий Чигринский
Источник Суспильне Спорт
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