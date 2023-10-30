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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Жду, что Шахтер научится отбирать мяч»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 21:57 |
253
2

Андрей ВОРОБЕЙ: «Жду, что Шахтер научится отбирать мяч»

Бывший игрок «горняков» рассказал о своих ожиданиях от нового тренера клуба

30 октября 2023, 21:57 |
253
2
Андрей ВОРОБЕЙ: «Жду, что Шахтер научится отбирать мяч»
Андрей Воробей

Бывший игрок «Шахтера» Андрей Воробей рассказал о своих ожиданиях от нового тренера донецкого клуба Марино Пушича.

– Впечатления от «Шахтера» Пушича пока неоднозначные, ведь еще рано делать выводы. Матч с «Барселоной» не мог быть показательным, потому что Пушич еще не имел особо времени на работу с командой. А игра с «Викторией» в значительной степени была тренировочной. Самое главное, что в коллективе наладилась атмосфера, это видно по ребятам.

– К какому футболу будет стремиться новый тренерский штаб?
– Картинка в целом еще не понятна. Нужно 3-4 матча, чтобы ее увидеть. Скорее, к мелким передачам, к футболу, который, наверное, сейчас многим не нравится – монотонному, за счет контроля мяча, как раньше играли с бразильцами.

– Какие минусы в первую очередь нужно исправить Пушичу и его штабу?
– В современном футболе нужно уметь отбирать мячи. К сожалению, не только «Шахтер», а и украинские команды в целом не отбирают мяч, а просто имитируют это, стоят в позициях и все. Новый тренерский штаб должен это учитывать и сделать команду более агрессивной в отборе. Также должна улучшиться физическая подготовка. Потому что многие игроки «Шахтера» ходят пешком. Хочется, чтобы возникла какая-то динамика.

– Кто из футболистов может раскрыться с новым тренерским штабом?
– Понимаю, что у каждого футболиста «Шахтера» большой потенциал, но никто из них еще не раскрылся полностью. Каждому чего-то не хватает. Как нападающий я хочу прежде всего большего от атакующих игроков. Чтобы Келси и Сикан забивали больше. Жду от Бондаренко качественной быстрой игры, не только в продвижении мяча в центре поля, но и вообще в конструктиве. Он может вести игру команды. Он имеет большие перспективы, но еще не раскрыл их. Также жду, что Крыськив и Зубков ощутимо прибавят и станут более продуктивными.

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Андрей Воробей Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Gargantua
да что Шахтер, уже и Динамо разучилось прессинговать.
когда вы видели от Динамо эффективный командный прессинг на чужой половине?
Луческу их превратил в Спартак.
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BATI-GOOOOOL
Закрой свой рот суперигрок тисячеления...
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