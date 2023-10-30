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30 октября 2023, 21:43 |
631
0

ВИДЕО. Дэвид Бекхэм прибыл на церемонию вручения Золотого мяча

Легендарный англичанин прибыл в Париж

30 октября 2023, 21:43 |
631
0
ВИДЕО. Дэвид Бекхэм прибыл на церемонию вручения Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

48-летний бывший звездный футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.

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Бекхэм никогда не выигрывал «Золотой мяч», а наивысшим достижением для него было второе место в номинации этой престижной награды в 1999-м году.

Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.

Фаворитами на получение Золотого мяча 2023 года считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ/Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

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Дэвид Бекхэм Золотой мяч
Источник Twitter
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