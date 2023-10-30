ВИДЕО. Дэвид Бекхэм прибыл на церемонию вручения Золотого мяча
Легендарный англичанин прибыл в Париж
48-летний бывший звездный футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.
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Бекхэм никогда не выигрывал «Золотой мяч», а наивысшим достижением для него было второе место в номинации этой престижной награды в 1999-м году.
Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.
Фаворитами на получение Золотого мяча 2023 года считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ/Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).
👋 David Beckham is in Paris! #ballondor pic.twitter.com/AAQ1H2Op5z— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
David Beckham! #ballondor pic.twitter.com/JSnj3W0jfP— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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